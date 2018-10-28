تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة و ريال مدريد في كلاسيكو الأرض اليوم

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام الغريم التقليدي فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / شومي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / أرثور / فيليبي كوتينيو / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / منير الحدادي / مالكوم.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام الغريم التقليدي فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام الغريم التقليدي فريق برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / كاسيا.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / رافائيل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو / ألفارو / سيرخيو.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / ماركوس لورينتي / ماركو أسينسيو / إيسكو / داني سيبايوس / جاريث بيل / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / ماريانو دياز / فينيسيوس جونيور.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام الغريم التقليدي فريق برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق ريال مدريد حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 9 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

المركز السابع: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

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