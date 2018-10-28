نابولي وروما في ديربي مرتقب اليوم بالدوري الإيطالي..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يستعد فريق نابولي لملاقاة ضيفه فريق روما في مساء اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 على ملعب سان باولو في جنوب دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نابولي وروما تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة نابولي وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق روما:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / دريس ميرتينز / لورينزو إنسيني.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق روما المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / لورينزو بيلجريني / ستيفن نزونزي.

خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو.

المدير الفني: الإيطالي دي فرانشيسكو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق نابولي إضافة إلى فريق روما حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 9 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق نابولي، يمتلك في رصيده 21 نقطة.

المركز السابع: فريق روما، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق نابولي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق لاتسيو 2/1 فريق نابولي، الدوري الإيطالي.

فريق نابولي 2/3 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق سامبدوريا 0/3 فريق نابولي، الدوري الإيطالي.

فريق نابولي 0/1 فريق فيورنتينا، الدوري الإيطالي.

فريق النجم الأحمر الصربي 0/0 فريق نابولي، دوري أبطال أوروبا.

فريق تورينو 3/1 فريق نابولي، الدوري الإيطالي.

فريق نابولي 0/3 فريق بارما، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 1/3 فريق نابولي، الدوري الإيطالي.

فريق نابولي 0/1 فريق ليفربول الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.

فريق نابولي 0/2 فريق ساسولو، الدوري الإيطالي.

فريق أودينيزي 3/0 فريق نابولي، الدوري الإيطالي.

فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 2/2 فريق نابولي، دوري أبطال أوروبا.

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