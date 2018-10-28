تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع في كلاسيكو فرنسا اليوم

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يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة مضيفه فريق أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو كرة القدم الفرنسية في مساء اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 على ملعب الفيلودروم في جنوب دولة فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة كلاسيكو فرنسا اليوم أمام مضيفه فريق أولمبيك مارسيليا:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: توماس مونييه / ماركينيوس / تياغو سيلفا / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق باريس سان جيرمان إضافة إلى فريق أولمبيك مارسيليا حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق باريس سان جيرمان، يمتلك في رصيده 30 نقطة.

المركز الخامس: فريق أولمبيك مارسيليا، يمتلك في رصيده 19 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق باريس سان جيرمان حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق باريس سان جيرمان 0/4 فريق موناكو، كأس السوبر الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 0/3 فريق كُان، الدوري الفرنسي.

فريق جانجون 3/1 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 1/3 فريق انجيه، الدوري الفرنسي.

فريق نيم 4/2 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 0/4 فريق سانت إيتيان، الدوري الفرنسي.

فريق ليفربول الإنجليزي 2/3 فريق باريس سان جيرمان، دوري أبطال أوروبا.

فريق رين 3/1 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 1/4 فريق ستاد ريمس، الدوري الفرنسي.

فريق نيس 3/0 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 1/6 فريق النجم الأحمر الصربي، دوري أبطال أوروبا.

فريق باريس سان جيرمان 0/5 فريق أولمبيك ليون، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 0/5 فريق أميان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 2/2 فريق نابولي الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

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