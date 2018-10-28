الأهلي في صدام اليوم مع الوصل الإماراتي بكأس زايد..تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الوصل الإماراتي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والوصل تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والوصل منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام فريق الوصل الإماراتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / سعد الدين سمير / أحمد علاء / صبري رحيل / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / ميدو جابر / وليد سليمان / محمد شريف / أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الوصل الإماراتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد علاء / ساليف كوليبالي / صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد / كريم نيدفيد / أحمد الشيخ / ميدو جابر / محمد شريف.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الوصل حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني عشر: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الحادي عشر: فريق الوصل، يمتلك في رصيده 7 نقاط، دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الأهلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الأهلي 0/3 فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا، دوري أبطال أفريقيا.

فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا 1/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 1/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق المصري البورسعيدي 2/0 فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي 0/0 فريق النجمة اللبناني، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الترجي الرياضي التونسي 1/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/1 فريق وادي دجلة، الدوري المصري الممتاز.

فريق حرس الحدود 2/0 فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي 3/4 فريق كمبالا سيتي الأوغندي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/0 فريق الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

فريق حوريا كوناكري الغيني 0/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/4 فريق حوريا كوناكري الغيني، دوري أبطال أفريقيا.

فريق النجمة اللبناني 4/1 فريق الأهلي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الأهلي 0/2 فريق وفاق سطيف الجزائري، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 4/3 فريق الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي 2/3 فريق الترسانة، كأس مصر.

فريق وفاق سطيف الجزائري 1/2 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

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