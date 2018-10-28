ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد الأحد 28/10/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد، حسم فريق برشلونة كلاسيكو الأرض عقب فوزه على حساب ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الثلاثين من ركلة جزاء والدقيقة الخامسة والسبعين والدقيقة الثالثة والثمانين، إضافة إلى البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة الحادية عشر، وأيضاً التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة السابعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة البرازيلي مارسيلو في الدقيقة الخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ريال مدريد عند 14 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في مباراة كلاسيكو الأرض على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في مباراة كلاسيكو الأرض على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد والشوط الأول من الكلاسيكو

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الكلاسيكو حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق برشلونة الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة مما جعله مطالباً بالانتصار دون سواه.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي كريم بنزيمة كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية دون أن تُشكل أي خطورة على الإطلاق على مرمى أصحاب الأرض.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق برشلونة في الكلاسيكو، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة الحادية عشر حينما استغل البرازيلي فيليبي كوتينيو ثغرة في خط دفاع الفريق الملكي، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الأول لمصلحة أصحاب الأرض وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الكتالونية الحاضرة بقوة في مدرجات ملعب الكامب نو.

وفي الدقيقة التاسعة عشر كاد برشلونة يُضيف ثاني أهدافه في المباراة في ظل الارتباك غير المبرر على الإطلاق للفريق الملكي، وذلك حينما سدد البرازيلي أرثور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لها بنجاح وأبقى على آمال فريقه في الكلاسيكو.

وفي الدقيقة الثلاثين سنحت أمام فريق برشلونة فرصة مثالية للغاية من أجل قتل الإثارة في الكلاسيكو بنسبة كبيرة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء بعد التأكد بواسطة حكم الفيديو المساعد، ليتولى تنفيذها المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة الفريق الكتالوني.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الفترة الأولى من عمر الكلاسيكو استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق برشلونة بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد والشوط الثاني من الكلاسيكو

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره في هذه المناسبة الخاصة، وفي مقابل ذلك حاول فريق ريال مدريد أن يعود تدريجياً إلى أجواء الكلاسيكو من جديد من أجل الخروج على أقل تقدير بنقطة التعادل في نهاية المطاف.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد أن يُعيد التوازن من جديد إلى خط دفاع فريقه، وذلك من خلال إشراك الإسباني لوكاس فاسكيز بدلاً من المدافع الفرنسي رافاييل فاران الذي كان خارج الخدمة طوال الشوط الأول مثله مثل بقية لاعبي الفريق الملكي.

وفي الدقيقة الخمسين اشتعلت أجواء الكلاسيكو مرة أخرى، وذلك حينما نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع الفريق الكتالوني وسط حالة من الصدمة من جانب الجماهير الكتالونية.

وبعدها بست دقائق فقط لا غير كاد فريق ريال مدريد ينجح في تحقيق المستحيل من خلال تسجيل الهدف الثاني، وذلك حينما سدد النجم الكرواتي لوكا مودريتش كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى تير شتيجن تصدى للكرة وحرم الفريق الملكي من تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة الحادية والستين سنحت أمام الفريق الكتالوني فرصة مثالية من أجل تسجيل ثالث أهدافه في الكلاسيكو، وذلك حينما سدد المهاجم لويس سواريز كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى تيبو كورتوا تصدى للكرة وحرم أصحاب الأرض أيضاً من التسجيل مثلما فعل مع الضيوف.

وفي الدقيقة الثامنة والستين واصل فريق ريال مدريد حملاته الهجومية المكثفة في الشوط الثاني، وهذه المرة حينما سدد النجم كريم بنزيمة كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط ترقب كبير من جانب الجماهير الكتالونية.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بتأمين خطوطه الخلفية نوعاً ما خوفاً من عودة الفريق الملكي بنتيجة التعادل، وذلك من خلال إشراك الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو بدلاً من البرازيلي رافينيا ألكانتارا.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين، حسم فريق برشلونة الأمور نهائياً وذلك حينما استغل المهاجم لويس سواريز المساحات الفارغة في الخطوط الخلفية للفريق الملكي، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريقه قاضياً بنسبة كبيرة للغاية على جميع آمال فريق ريال مدريد في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من عمر الكلاسيكو استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثالثة والثمانين وحينها نجح فريق برشلونة في تسجيل هدفه الرابع في المباراة والذي جاء عبر المهاجم لويس سواريز.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين أضاف فريق برشلونة هدفه الخامس في المباراة، وهذه المرة عبد البديل التشيلي أرتورو فيدال، لتنتهي بعدها المباراة دون جديد على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق برشلونة بخماسية.

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