ملخص مباراة الأهلي والوصل الأحد 28/10/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال

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ملخص مباراة الأهلي والوصل، سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق الوصل الإماراتي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الوصل في المباراة كلاً من البرازيلي كايو في الدقيقة الثانية والثمانين، إضافة إلى البرازيلي ليما في الدقيقة السادسة والثمانين، فيما سجل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي في الدقيقة الخامسة والأربعين، إضافة إلى مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

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وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / أحمد علاء / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / ميدو جابر / صلاح محسن / محمد شريف.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

ملخص مباراة الأهلي والوصل والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والوصل، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق الأهلي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف من أجل تسهيل مهمته في مباراة الإياب، وفي مقابل ذلك تراجع فريق الوصل بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الوصل هو من سنحت له أولى الفرص الخطيرة في المباراة، وذلك حينما انفرد البرازيلي كايو بحارس المرمى محمد الشناوي، إلا أن الأخير أبعدها بسهولة للغاية وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف.

ومع مرور الدقائق سيطر الهدوء نوعاً ما على مجريات اللعب من الجانبين، ولعل ما ساهم في ذلك هو التنظيم الدفاعي المحكم من جانب فريق الوصل على أرض الملعب، إضافة إلى محاولة تهدئة نسق المباراة من جانب لاعبي فريق الوصل.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق الوصل، وهذه المرة حينما نفذ البرازيلي ليما ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى محمد الشناوي تألق بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح.

وفي الدقيقة الثانية والأربعين تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض حارس مرماه محمد الشناوي إلى إصابة عضلية منعته من إكمال المباراة، مما دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك حارس المرمى البديل شريف إكرامي بدلاً منه.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك بعدما نجح فريق الأهلي في تسجيل هدفه الأول في المباراة من خلال ركلة من خارج منطقة الجزاء نفذها الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي، ليضع على إثرها فريقه في المقدمة من فرصة واحدة فقط على المرمى، وهو ما انتهى عليه الشوط الأول دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين.

ملخص مباراة الأهلي والوصل والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والوصل، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب، وفي مقابل ذلك حاول فريق الوصل أن يقوم بتعديل النتيجة أو محاولة الإبقاء على النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول في انتظار الحسم في مباراة الإياب.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين كاد فريق الأهلي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد اللاعب صلاح محسن كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس مرمى فريق الوصل.

ومع مرور الدقائق واصل فريق الأهلي بحثه عن ثاني أهدافه في المباراة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك واصل فريق الوصل الاعتماد على نفس الأسلوب الذي بدأ به المباراة على أمل أن يتمكن من خطف هدف التعادل قبل نهاية المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين، نجح فريق الوصل أخيراً في تسجيل هدف التعادل المستحق للغاية الذي جاء عبر البرازيلي كايو عقب استغلاله ارتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع فريق الأهلي، لتعود المباراة من جديد إلى نقطة الصفر عطفاً على الأداء المميز الذي قدمه الفريق الإماراتي طوال دقائق المباراة.

ولم يكتفِ فريق الوصل بذلك وحسب بل بحث أيضاً عن تفجير المفاجأة من خلال تسجيل الهدف الثاني، وفي الدقيقة السادسة والثمانين نجح فريق الوصل في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له البرازيلي ليما الهدف الثاني وسط حالة من الصدمة من جانب المارد الأحمر.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وحينها تمكن فريق الأهلي من حفظ ماء وجهه بعدما سجل هدف التعادل عبر المهاجم مروان محسن الذي استغل غفلة في خط دفاع فريق الوصل، لتذهب المباراة بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

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