قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي..صدمة كبرى لجماهير الأهلي !

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 صدمة كبرى، وذلك قبل موعد المباراة المنتظرة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي، ضمن ذهاب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وقد جاءت هذه الصدمة بعدما تعرض حارس المرمى الأساسي لفريق الأهلي وهو محمد الشناوي إلى الإصابة اليوم الأحد، وأثناء مشاركته في المباراة التي جمعت بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الوصل الإماراتي ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

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حيث غادر حارس المرمى محمد الشناوي أرض الملعب قبل نهاية شوط المباراة الأول معانياً من بعض الألم في الفخذ، وهو الأمر الذي يجعل مشاركته في المباراة القادمة أمام فريق الترجي الرياضي محل شك كبير.

ومن جانبه أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي عقب نهاية مباراة اليوم أمام فريق الوصل، أن حارس المرمى محمد الشناوي يُعاني من إصابة بكدمة في الفخذ، مؤكداً في الوقت ذاته أن محمد الشناوي عانى من هذه الإصابة في أكثر من مناسبة سابقة على أمل أن يكون جاهزاً في الموعد المنتظر أمام فريق الترجي الرياضي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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