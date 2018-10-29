تعرف على تشكيل الاسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الرجاء البيضاوي

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يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة ضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مساء اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاسماعيلي والرجاء البيضاوي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الاسماعيلي والرجاء البيضاوي منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق محمد حسين هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الإسماعيلي التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الرجاء البيضاوي:

حراسة المرمى: عصام الحضري / محمد فوزي.

خط الدفاع: طارق طه / محمود متولي / محمد مجدي الجمل / أحمد علي / محمد هاشم / باهر المحمدي.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / كريم بامبو / محمد صادق / لسعد الجزيري / عبدالرحمن مجدي / عمر / عمر الوحش.

خط الهجوم: كريستوفر / شكري نجيب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الإسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الرجاء البيضاوي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: محمود متولي / محمد مجدي / طارق طه / باهر المحمدي.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / كريم بامبو / لسعد الجزيري / محمد صادق.

خط الهجوم: كريستوفر.

المدير الفني: البرازيلي جورفان فييرا.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الإسماعيلي إضافة إلى فريق الرجاء البيضاوي حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز التاسع: فريق الإسماعيلي، يمتلك في رصيده 12 نقطة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الثالث عشر: فريق الرجاء البيضاوي، يمتلك في رصيده 4 نقاط، الدوري المغربي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الإسماعيلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الأهلي 1/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 0/0 فريق بتروجيت، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 0/2 فريق الكويت الكويتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الاتحاد السكندري 0/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 0/1 فريق مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز.

فريق النجوم 1/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 2/3 فريق إنبي، الدوري المصري الممتاز.

فريق طلائع الجيش 0/3 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 3/1 فريق سموحة، الدوري المصري الممتاز.

فريق الكويت الكويتي 0/2 فريق الإسماعيلي، وفاز فريق الإسماعيلي بركلات الترجيح، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الإسماعيلي 0/4 فريق ناصر الفكرية، كأس مصر.

فريق الإسماعيلي 0/2 فريق بيراميدز، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 0/1 فريق المقاولون العرب، كأس مصر.

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