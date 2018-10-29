الهلال في اختبار هام اليوم أمام نفط الوسط بكأس زايد..تعرف على تشكيل الهلال المتوقع

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يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه فريق نفط الوسط العراقي في مساء اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال ونفط الوسط تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال ونفط الوسط منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نفط الوسط:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / كارلوس إدواردو / سلمان الفرج.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق الهلال إضافة إلى فريق نفط الوسط حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق الهلال، يملك في رصيده 18 نقطة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز الخامس: فريق نفط الوسط، يمتلك في رصيده 9 نقاط، الدوري العراقي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الهلال حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الهلال 0/1 فريق الشباب العماني، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الهلال 1/2 فريق الاتحاد، كأس السوبر السعودي.

فريق الهلال 0/1 فريق الفيحاء، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الرائد 3/1 فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الهلال 1/3 فريق الباطن، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الفتح / فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الشباب العماني 1/0 فريق الهلال، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الشباب 1/0 فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الهلال 1/3 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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