تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي وتوتنهام في مباراة اليوم

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يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / سون هيونغ مين / كريستيان إريكسن / ديلي آلي.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر سيتي إضافة إلى فريق توتنهام هوتسبير حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 9 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق مانشستر سيتي، يمتلك في رصيده 23 نقطة.

المركز الخامس: فريق توتنهام هوتسبير، يمتلك في رصيده 21 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق مانشستر سيتي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق تشيلسي 2/0 فريق مانشستر سيتي، الدرع الخيرية الإنجليزية.

فريق أرسنال 2/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 1/6 فريق هدرسفيلد تاون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ولفرهامبتون 1/1 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 1/2 فريق نيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 0/3 فريق فولهام، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 2/1 فريق أولمبيك ليون الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

فريق كارديف سيتي 5/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أكسفورد يونايتد 3/0 فريق مانشستر سيتي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق مانشستر سيتي 0/2 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق هوفنهايم الألماني 2/1 فريق مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 0/5 فريق بيرنلي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق شاختار الأوكراني 3/0 فريق مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا.

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