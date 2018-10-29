إنتر في ضيافة لاتسيو العنيد اليوم بالدوري الإيطالي..تعرف على تشكيل إنتر المتوقع

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يستعد فريق إنتر لملاقاة مضيفه فريق لاتسيو في مساء اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إنتر ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنتر ولاتسيو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق لاتسيو:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / بوليتانو / بورخا فاليرو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق إنتر إضافة إلى فريق لاتسيو حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 9 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 19 نقطة.

المركز الرابع: فريق لاتسيو، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق إنتر حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ساسولو 0/1 فريق إنتر، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 2/2 فريق تورينو، الدوري الإيطالي.

فريق بولونيا 3/0 فريق إنتر، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 1/0 فريق بارما، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 1/2 فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.

فريق سامبدوريا 1/0 فريق إنتر، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 1/2 فريق فيورنتينا، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 0/2 فريق كالياري، الدوري الإيطالي.

فريق أيندهوفن الهولندي 2/1 فريق إنتر، دوري أبطال أوروبا.

فريق سبال 2/1 فريق إنتر، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 0/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق برشلونة الإسباني 0/2 فريق إنتر، دوري أبطال أوروبا.

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