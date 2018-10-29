الشناوي يحسم الجدل بخصوص مشاركته أمام الترجي في نهائي أفريقيا

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حسم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 الجدل، وذلك بخصوص مشاركته في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة القادم.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أكد حارس المرمى محمد الشناوي أنه بات جاهزاً من أجل المشاركة في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي الرياضي، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية عدم معاناته من إصابة كبيرة في العضلة الأمامية مثلما توقع الجميع في الساعات القليلة الماضية.

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وكان حارس المرمى محمد الشناوي قد تعرض إلى الإصابة في المباراة الماضية لفريقه، والتي تعادل فيها فريق الأهلي في مساء يوم أمس الأحد أمام ضيفه فريق الوصل الإماراتي بهدفين لمثلهما لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

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