ملخص مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي الإثنين 29/10/2018 في كأس زايد

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ملخص مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي، حسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء فريق الإسماعيلي مع ضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام بين الفريقين في شهر نوفمبر المقبل على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب.

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وجاءت تشكيلة فريق الإسماعيلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: محمود متولي / باهر المحمدي / محمد مجدي / طارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي / عمر الوحش / حسني عبد ربه / عبدالرحمن مجدي / لسعد الجزيري.

خط الهجوم: كريستوفر.

المدير الفني: البرازيلي جورفان فييرا.

ملخص مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق الإسماعيلي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف في وقت مبكر من أجل تسهيل مهمته نوعاً ما، وفي مقابل ذلك حاول فريق الرجاء البيضاوي أن يقوم بتهدئة إيقاع اللعب من أجل امتصاص حماسة أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السادسة سنحت فرصة مثالية للغاية أمام فريق الإسماعيلي من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما انفرد اللاعب عبدالرحمن مجدي بحارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي، إلا أنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية وسط حالة من الغضب الشديد من جانب حسني عبد ربه قائد فريق الدراويش.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير تلقى فريق الإسماعيلي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض لاعبه لسعد الجزيري إلى إصابة لم تُمكنه من إكمال المباراة، مما دفع البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب محمد صادق بدلاً منه.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثلاثين، سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق الإسماعيلي، وهذه المرة حينما انفرد المهاجم كريستوفر بحارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

ملخص مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الإسماعيلي عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور القادم، وفي مقابل ذلك حاول فريق الرجاء البيضاوي الإبقاء على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة مع محاولة خطف هدف قبل نهاية المباراة.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز الهجومي بشكل واضح للغاية على لاعبي فريق الإسماعيلي، ولعل ما ساهم في ذلك هو التنظيم الدفاعي المحكم الذي اتسم به فريق الرجاء البيضاوي منذ اللحظة الأولى في عمر المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والسبعين، كاد فريق الإسماعيلي ينجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما سدد الظهير الأيسر طارق طه كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت أصحاب الأرض من التسجيل.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير حاول المدير الفني البرازيلي جورفان فييرا أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب كريم بامبو بدلاً من اللاعب عبدالرحمن مجدي.

وفي الدقيقة الثمانين كاد فريق الرجاء البيضاوي يخطف هدف الانتصار غير المستحق، وذلك حينما سدد اللاعب زكريا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى المخضرم عصام الحضري أبعد الكرة إلى الخارج بنجاح مبقياً على نتيجة التعادل بين الطرفين.

وبعدها بخمسة دقائق فقط دفع المدير الفني البرازيلي جورفان فييرا بآخر أوراقه الهجومية في المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم شكري نجيب بدلاً من القائد حسني عبد ربه، على أمل أن يتمكن فريقه من تحقيق الانتصار في نهاية المطاف.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، وبذلك تبقى كافة الاحتمالات واردة في مباراة الإياب على أرض دولة المغرب.

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