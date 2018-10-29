ملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الإثنين 29/10/2018 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق توتنهام هوتسبير بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة السادسة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة، فيما استقر رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند 21 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / توبي / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / موسى سيسوكو / إيريك لاميلا / لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر المباراة حاول كل فريق أن يفرض سيطرته الطرف الآخر، وخاصة فريق مانشستر سيتي الذي يُحبذ أسلوب الاستحواذ على الكرة مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الدقيقة السادسة استغل فريق مانشستر سيتي ثغرة في خط دفاع فريق توتنهام هوتسبير، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الأول له في المباراة والذي جاء عبر النجم الجزائري رياض محرز الذي يتألق بشكل ملفت للغاية في الآونة الأخيرة مثلما كان حاله مع فريقه السابق ليستر سيتي.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الحادية عشر حينما سدد المدافع البلجيكي توبي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البرازيلي مواريس أمسك الكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين كاد فريق مانشستر سيتي يحسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سدد النجم رياض محرز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى هوغو لوريس أبعد الكرة بنجاح إلى الخارج مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق مانشستر سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق توتنهام هوتسبير أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة الخامسة والخمسين كاد فريق مانشستر سيتي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن خط دفاع فريق توتنهام هوتسبير أبعد الكرة بنجاح من على خط المرمى بصعوبة بالغة وسط حالة من الغضب الكبير من طرف المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الدقيقة السابعة والستين حاول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما من أجل محاولة الاستحواذ على الكرة، وذلك من خلال إشراك الإنجليزي الشاب هاري وينكس بدلاً من الإنجليزي إيريك داير.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين حاول الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أن يقوم بزيادة الكثافة العددية في خط وسط الميدان على حساب خط الهجوم، وذلك من خلال إشراك النجم البلجيكي كيفن دي بروين بدلاً من النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين، سنحت أمام فريق توتنهام هوتسبير فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما انفرد الأرجنتيني إيريك لاميلا بحارس المرمى مواريس، إلا أن إيريك لاميلا أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير اللندنية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الصعوبة لمصلحة فريق مانشستر سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعله بالتالي يتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد رفقة فريق ليفربول.

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