تعرف على تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم بكأس ملك إسبانيا

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يستعد فريق أتلتيكو مدريد لملاقاة مضيفه فريق سانت أندريو في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر 2018 على ملعب كامب سالا في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وسان أندريو تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وسان أندريو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وسان أندريو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق سانت أندريو:

حراسة المرمى: أنطونيو أدان.

خط الدفاع: خوانفران / ستيفان سافيتش / ماريا خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز / أنخيل كوريا.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق أتلتيكو مدريد إضافة إلى فريق سانت أندريو حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع: فريق أتلتيكو مدريد، يمتلك في رصيده 19 نقطة، الدوري الإسباني.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق أتلتيكو مدريد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق أتلتيكو مدريد 2/4 فريق ريال مدريد، كأس السوبر الأوروبي.

فريق فالنسيا 1/1 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 0/1 فريق رايو فاليكانو، الدوري الإسباني.

فريق سيلتا فيغو 0/2 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 1/1 فريق إيبار، الدوري الإسباني.

فريق موناكو الفرنسي 2/1 فريق أتلتيكو مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فريق خيتافي 2/0 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 0/3 فريق هويسكا، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/0 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيكو مدريد 1/3 فريق كلوب بروج البلجيكي، دوري أبطال أوروبا.

فريق أتليتكو مدريد 0/1 فريق ريال بيتيس، الدوري الإسباني.

فريق فياريال 1/1 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق بوروسيا دورتموند الألماني 0/4 فريق أتلتيكو مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فريق أتلتيكو مدريد 0/2 فريق ريال سوسيداد، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات أتلتيكو مدريد الهامة المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2018 على مستوى جميع المسابقات:

فريق أتلتيكو مدريد / فريق بوروسيا دورتموند الألماني، دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق أتلتيك بيلباو، الدوري الإسباني، السبت 10 نوفمبر 2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق برشلونة، الدوري الإسباني، 24 نوفمبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق موناكو الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، 28 نوفمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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