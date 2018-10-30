موعد مباراة ريال مدريد وميليا في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 31/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وميليا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ميليا في مساء يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وميليا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميليا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وميليا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وميليا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وميليا

موعد مباراة ريال مدريد وميليا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ميليا في مساء يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وميليا تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وميليا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وميليا، سوف تكون مباراة ريال مدريد وميليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة ريال مدريد وميليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وميليا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وميليا، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه المغمور فريق ميليا، وهو عازماً على كتابة صفحة جديدة في الموسم الحالي مع جماهيره الغاضبة وخاصة بعدما تمت إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي من منصبه كمدرباً للفريق الملكي.

ولا شك أن جماهير النادي الملكي لا تزال لم تطمئن بعد على مستقبل الفريق الملكي في الموسم الحالي، وخاصة وأن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز قامت بتعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري كمدرباً مؤقتاً لفريق ريال مدريد في الفترة القادمة.

وهو ما يعني بدوره أن فريق ريال مدريد سوف يكون حقل تجارب طوال هذه الفترة رفقة المدرب الأرجنتيني الشاب سانتياغو سولاري، على أمل ألا تسوء وضعية فريق ريال مدريد أكثر مما هو عليه الحال في الوقت الراهن.

ويبقى التساؤل الأكبر من جانب الجماهير الملكية عن السبب وراء التأخر في إقالة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي من طرف إدارة النادي الملكي، حيث كانت هذه الإقالة سوف تُجنب فريق ريال مدريد العديد من النتائج الكارثية إن تمت في وقت مبكر عن الوقت الحالي.

وبكل تأكيد لن تكون الحالة النفسية للفريق الملكي في حالة جيدة على الإطلاق، وخاصة بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق الملكي في موقعة الكلاسيكو على يد غريمه التقليدي فريق برشلونة في مطلع الأسبوع الحالي.

وعلى الرغم من غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن موقعة الكلاسيكو بسبب الإصابة، إلا أن فريق ريال مدريد قد تعرض إلى خسارة قاسية للغاية بواقع خمسة أهداف مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي لم يكن يتوقعها اكبر المتشائمين داخل صفوف النادي الملكي.

ويبقى الأهم الآن هو كيفية عودة فريق ريال مدريد من جديد إلى الطريق الصحيح، حيث يقع العبء الأكبر على المدرب سانتياغو سولاري الذي يعرف جيداً أن مستقبله مع فريق ريال مدريد لن يكون طويلاً على الإطلاق في حالة استمرار النتائج السلبية للفريق الملكي على مستوى جميع المسابقات.

ويأمل عشاق النادي الملكي أن يكون المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري هو أنسب خليفة للمدرب الفرنسي الناجح زين الدين زيدان، وخاصة وأن كلاً منهما كان متولياً تدريب فريق ريال مدريد للشباب قبل أن يتم تعيين كلاً منهما في منصب مدرب الفريق الأول.

ومن الصعب أن تتحقق النجاحات التي حققها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إلا أن الأمل يبقى كبيراً في المدرب سانتياغو سولاري، وخاصة على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا التي سوف يُدافع فريق ريال مدريد عن لقبها للموسم الرابع على التوالي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ميليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / ريجو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: إيسكو / ماريانو دياز.

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