موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 31/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق كولتورال ليونيسا في مساء يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وكولتورال ليونيسا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا

موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق كولتورال ليونيسا في مساء يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا، سوف تكون مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وكولتورال ليونيسا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق كولتوال ليونيسا في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بأكبر نتيجة ممكنة، وذلك من أجل الاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب على ملعب الكامب نو.

ولا شك أن فريق برشلونة يمر الآن بأفضل أحواله على الإطلاق، وذلك على الرغم من غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوفه طوال الأسبوع الماضي بسبب الإصابة بكسر في مرفق ذراعه الأيمن، إلا أن الفريق الكتالوني قد نجح حتى هذه اللحظة في تخطي كل الصعاب التي واجهها خلال الأسبوع المنصرم.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق برشلونة أن المهمة لن تنتهي بعد، وخاصة وأن العديد من التحديات الصعبة لا تزال تنتظر فريق برشلونة في الأيام القليلة القادمة بدون حضور أيضاً نجمه الأول ليونيل ميسي

ولا شك أن الفوز الكاسح وغير المتوقع لفريق برشلونة في موقعة الكلاسيكو على حساب غريمه التقليدي فريق ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مطلع الأسبوع الحالي، سوف يرفع كثيراً من معنويات لاعبي الفريق الكتالوني بعد الشكوك التي حامت حول قدرتهم على تعويض غياب النجم ليونيل ميسي لمدة شهر كامل عن الملاعب.

ومن المؤكد أن هذه المباراة أمام فريق كولتورال ليونيسا سوف تكون بمثابة النزهة لفريق برشلونة، وهو الأمر الذي يُتيح للإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة إراحة بعض عناصره الأساسية، وذلك حتى يتم منح الفرصة لمشاركة إما العناصر التي تجلس على مقاعد البدلاء بشكل مستمر أو حتى بعض العناصر الشابة من الفريق الثاني.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق برشلونة هو الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة كأس ملك إسبانيا من جديد في الموسم الحالي، علماً بأن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة بعد التعديلات التي أقرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم على شكل المسابقة، حيث قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة جميع مباريات كأس ملك إسبانيا من دور واحد فقط لا غير انطلاقاً من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وهو الأمر الذي يعني بدوره أن قرعة الدور القادم في حال تأهل فريق برشلونة، من الممكن أن تضعه في مواجهة صعبة خارج أرضه مما قد يكون سبباً في إقصائه من المسابقة في نهاية المطاف بعكس ما يكون عليه الحال في حالة تواجد مباراة ذهاب ومن ثم مباراة إياب.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق كولتورال ليونيسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / أرثور / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / مالكوم / منير الحدادي.

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