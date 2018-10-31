تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم بكأس ملك إسبانيا

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يحل فريق ريال مدريد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 ضيفاً ثقيلاً على نظيره المغمور فريق ميليا على ملعب ألفاريز كلارو، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وميليا تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وميليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ميليا:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / ريجو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: إيسكو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق ميليا حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز التاسع: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 14 نقطة، الدوري الإسباني.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق ريال مدريد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ريال مدريد 4/2 فريق أتلتيكو مدريد، كأس السوبر الأوروبي.

فريق ريال مدريد 0/2 فريق خيتافي، الدوري الإسباني.

فريق جيرونا 4/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 1/4 فريق ليغانيس، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيك بيلباو 1/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/3 فريق روما الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال مدريد 0/1 فريق إسبانيول، الدوري الإسباني.

فريق إشبيلية 0/3 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/0 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق سيسكا موسكو الروسي 0/1 فريق ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فريق ديبورتيفو ألافيس 0/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 2/1 فريق ليفانتي، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 1/2 فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة 1/5 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق ريال مدريد الهامة المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2018 على مستوى جميع المسابقات:

فريق سيلتا فيغو / فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني، الأحد 11 نوفمبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روما الايطالي / فريق ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا، 27 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق فالنسيا، الدوري الاسباني، 2 ديسمبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق سيسكا موسكو الروسي، دوري أبطال أوروبا، 12 ديسمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فياريال / فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني، 22 ديسمبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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