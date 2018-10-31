كارتيرون يكشف عن قائمة الأهلي لمباراته القادمة أمام الترجي في نهائي أفريقيا

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي ضمن ذهاب الدور النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 2 نوفمبر 2018، وذلك على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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وقد جاءت قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / سعد الدين سمير / صبري رحيل / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / إسلام محارب / أحمد حمودي / ميدو جابر / وليد سليمان / أحمد حمدي.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن.

ولم تعرف قائمة فريق الأهلي تواجد بعض العناصر الهامة بسبب الإصابة، حيث غاب عن قائمة المارد الأحمر كلاً من: جونيور أجايي / علي معلول / ناصر ماهر / مؤمن زكريا.

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