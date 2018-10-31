تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم بكأس ملك إسبانيا

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يحل فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي ضيفاً ثقيلاً في مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 على نظيره المغمور فريق كولتورال ليونيسا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق كولتورال ليونيسا:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / سيرجي سامبر / كليمنت / شومي.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو / أرتورو فيدال / دينيس سواريز.

خط الهجوم: رافينيا ألكانتارا / عثماني ديمبيلي / مالكوم.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب فريق برشلونة حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 21 نقطة.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق برشلونة حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق برشلونة 0/3 فريق ديبورتيفو ألافيس، الدوري الإسباني.

فريق بلد الوليد 1/0 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 2/8 فريق هويسكا، الدوري الإسباني.

فريق ريال سوسيداد 2/1 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 0/4 فريق أيندهوفن الهولندي، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة 2/2 فريق جيرونا، الدوري الإسباني.

فريق ليغانيس 1/2 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 1/1 فريق أتلتيك بيلباو، الدوري الإسباني.

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي 4/2 فريق برشلونة، دوري أبطال أوروبا.

فريق فالنسيا 1/1 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 2/4 فريق إشبيلية، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 0/2 فريق إنتر الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة 1/5 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق برشلونة الهامة المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2018 على مستوى جميع المسابقات:

فريق إنتر الإيطالي / فريق برشلونة، دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق ريال بيتيس، الدوري الإسباني، الأحد 11 نوفمبر 2018، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق برشلونة، الدوري الإسباني، 24 نوفمبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أيندهوفن الهولندي / فريق برشلونة، دوري أبطال أوروبا، 28 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق فياريال، الدوري الاسباني، 2 ديسمبر 2018.

فريق إسبانيول / فريق برشلونة، الدوري الإسباني، 9 ديسمبر 2018.

فريق برشلونة / فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، 11 ديسمبر 2018.

فريق ليفانتي / فريق برشلونة، الدوري الإسباني، 16 ديسمبر 2018.

فريق برشلونة / فريق سيلتا فيغو، الدوري الإسباني، 22 ديسمبر 2018.

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