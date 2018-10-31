موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري الخميس 1/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك ووادي دجلة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، سوف تكون مباراة الزمالك ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك ووادي دجلة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الزمالك ووادي دجلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ويبدو فريق الزمالك عازماً في الموسم الحالي على المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز، وخاصة في ظل انشغال غريمه التقليدي فريق الأهلي بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مما قد يُتيح الفرصة لأبناء القلعة البيضاء من أجل زيادة الفارق مع المارد الأحمر دون أي ضغوطات على الإطلاق.

ولعل ما يُساهم في توسيع ذلك الفارق بين قطبي كرة القدم المصرية، هو تأجيل العديد من المباريات لفريق الأهلي بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق الزمالك جيداً أنه سوف يُعاني أيضاً من كثرة المباريات انطلاقاً من العام المقبل 2019، وذلك بسبب مشاركته في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي إضافة إلى مشاركته الحالية في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وهو الانتصار الذي سوف يمنح أبناء القلعة البيضاء دافعاً قوياً للغاية من أجل مواصلة الحفاظ على سلسلة انتصاراته التي استمرت طوال الفترة الماضية، علماً بأن فريق الزمالك يطمح في الموسم الحالي للمنافسة على كافة الألقاب في ظل رغبته في الفوز بلقب أو لقبين على أقل تقدير في نهاية المطاف.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق وادي دجلة مستعداً بنسبة كبيرة من أجل خوض هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الزمالك، علماً بأن فريق وادي دجلة دائماً ما يُقدم مستويات كبيرة للغاية أمام كبار أندية كرة القدم المصرية.

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