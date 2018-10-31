ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية الاربعاء 31/10/2018 في كأس ملك إسبانيا

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ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية، حقق فريق ريال مدريد فوزاً سهلاً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق مليلية بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 على ملعب ألفاريز كلارو على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من النجم الإسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقة الثامنة والعشرين، إضافة إلى النجم الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأيضاً الإسباني ألفارو في الدقيقة التاسعة والسبعين، وأخيراً الشاب كريستو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام بين الفريقين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة القادمة من العام الحالي 2018.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو / خافي سانشيز / سيرجيو راموس / ريجو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب من أجل تسجيل الأهداف في وقت مبكر لتسهيل مهمته قبل موعد مباراة الإياب، وفي مقابل ذلك حاول فريق مليلية استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق المفاجأة المدوية.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الإسباني لوكاس فاسكيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق مليلية أبعدها إلى الخارج بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير نجح فريق ريال مدريد أخيراً في ترجمة سيطرته المطلقة على المباراة، وذلك حينما سجل له النجم الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الأول عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق مليلية وسط حالة من الصمت الرهيب من جانب الجماهير في المدرجات.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين، سنحت أمام فريق ريال مدريد فرصة مثالية للغاية من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك حينما انفرد لوكاس فاسكيز بحارس مرمى فريق مليلية، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح محافظاً على حظوظ فريقه في المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها تمكن فريق ريال مدريد من تسجيل هدفه الثاني في المباراة، والذي جاء هذه المرة عبر النجم الإسباني ماركو أسينسيو لينتهي الشوط بعدها مباشرة دون جديد على وقع تقدم الفريق الملكي بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد ومليلية، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل حسم تأهله للدور القادم منذ مباراة الذهاب، وفي مقابل ذلك حاول فريق مليلية الإبقاء على النتيجة ذاتها على أقل تقدير تجنباً للإحراج على أرضه ووسط جماهيره.

ومع مرور الدقائق سيطر الهدوء نوعاً ما على أداء لاعبي فريق ريال مدريد، وخاصة في ظل التقدم المريح في النتيجة، إضافة إلى ضعف المنافس الذي ظهر عليه العجز بشكل واضح للغاية من الناحية الهجومية مما جعل مرمى الفريق الملكي في مأمن.

وفي الدقيقة الثانية والستين كاد الفريق الملكي يُضيف ثالث أهدافه في المباراة، وذلك حينما انفرد الإسباني داني سيبايوس بحارس مرمى فريق مليلية، إلا أن الأخير تألق وتصدى لها بنجاح مواصلاً حرمان فريق ريال مدريد من تسجيل المزيد من الأهداف.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد، وهذه المرة حينما سدد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور كرة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة حرمت الضيوف من مضاعفة النتيجة.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير نجح فريق ريال مدريد أخيراً في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما استغل الظهير الأيمن الإسباني ألفارو ارتباكاً في خط دفاع فريق مليلية، ليتمكن على إثرها من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة الفريق الملكي.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وحينها اختتم فريق ريال مدريد مهرجان أهدافه في المباراة وذلك حينما سجل له الشاب كريستو الهدف الرابع لتنتهي بعدها المباراة مباشرة على وقغ فوز الفريق الملكي برباعية نظيفة بسهولة نظيفة.

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