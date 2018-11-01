ملخص مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا الأربعاء 31/10/2018 في كأس ملك إسبانيا

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ملخص مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا، حقق فريق برشلونة فوزاً في غاية الصعوبة خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ليونيسا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق برشلونة في المباراة المدافع الفرنسي كليمنت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا في الفترة القادمة من العام الحالي 2018.

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وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / شومي / كوينكا / ميراندا.

خط الوسط: سيرجي سامبر / دينيس سواريز / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / منير الحدادي / مالكوم.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

ملخص مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق برشلونة فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، وذلك على الرغم من عدم مشاركة العديد من العناصر في صفوف الفريق الكتالوني في هذه المباراة السهلة نوعاً ماً.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أولى الفرص الخطيرة في المباراة سنحت لمصلحة أصحاب الأرض، وذلك حينما سدد اللاعب داني الكرة بطريقة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الهولندي ياسبر سيليسن أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز بشكل واضح للغاية على لاعبي فريق برشلونة، ولعل ما ساهم في ذلك هو ضعف خط هجوم الفريق الكتالوني، إضافة إلى التنظيم الدفاعي المحكم الذي اتسم به فريق ليونيسا منذ اللحظة الأولى في عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين اضطر الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة لإجراء أول تبديل له في المباراة، وذلك بعدما تعرض لاعبه سيرجي سامبر إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال اللقاء، وبالتالي خرج من أرض الملعب مباشرة ومن ثم اشترك مكانه اللاعب الشاب الآخر ألانيا.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل تسهيل مهمته قبل موعد مباراة الإياب، وفي مقابل ذلك حاول فريق ليونيسا المحافظة على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة نظراً لكونها نتيجة إيجابية للغاية أمام العملاق الكتالوني.

وفي الدقيقة الحادية والستين أجرى المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي تغييراً غريباً للغاية على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك المدافع الفرنسي كليمنت بدلاً من المدافع خورخي كوينكا بالرغم من حاجة فريق برشلونة إلى تنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما من أجل تسجيل الأهداف.

ومع مرور الدقائق سيطر الملل نوعاً ما إضافة إلى الهدوء على أجواء المباراة، وخاصة في ظل عدم قدرة فريق برشلونة تماماً على تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق ليونيسا، وفي مقابل ذلك اكتفى فريق ليونيسا بالدفاع فقط عن مرماه من الأهداف دون محاولة تهديد مرمى الفريق الكتالوني.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين، كاد فريق ليونيسا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك حينما سدد لاعبه ساؤول كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ياسبر سيليسن أبعدها بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة للغاية إلى الخارج مبقياً على نتيجة التعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الدقيقة الثمانين دفع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بآخر أوراقه في المباراة على أمل أن يتمكن من خطف هدف الانتصار في نهاية المطاف بأي وسيلة ممكنة، وذلك من خلال إشراك اللاعب البرازيلي أرثور سعياً لإيصال الكرة إلى خط الهجوم.

وفي الدقيقة السادسة والثمانين كاد فريق برشلونة ينجح أخيراً في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد اللاعب منير الحدادي كرة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت عالية للغاية دون أي تُشكل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق ليونيسا.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق برشلونة أخيراً في تسجيل هدف الانتصار في المباراة، والذي جاء عبر المدافع الفرنسي كليمنت وسط غفلة من خط دفاع فريق ليونيسا، لتنتهي بعدها المباراة مباشرة على وقع فوز في غاية الصعوبة لمصلحة الفريق الكتالوني بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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