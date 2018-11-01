تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام وادي دجلة

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق وادي دجلة ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك ووادي دجلة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / حمدي النقاز / أحمد فتوح / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد المنعم كهربا / محمد عنتر / أيمن حفني / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمود عبد العزيز / حميد أحداد / محمد إبراهيم / محمد حسن / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

وإليكم الآن قائمة فريق وادي دجلة التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام فريق الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف / خالد وليد.

خط الدفاع: أسامة العزب / السيد سالم / محمد جمال / خالد رضا / كريم ممدوح / عمرو صالح / بسام وليد.

خط الوسط: فاسيليوس / أحمد بيكهام / محمد عبد العاطي / أحمد ضاحي / محمد رضا / محمد محمود / أحمد سعيد / إبراهيم عايش.

خط الهجوم: دودو الجباس / إبراهيما نداي / إسلام علي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق وادي دجلة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

خط الدفاع: أسامة العزب / السيد سالم / محمد جمال / خالد رضا.

خط الوسط: فاسيليوس / أحمد بيكهام / أحمد ضاحي.

خط الهجوم: دودو الجباس / إبراهيما نداي / إسلام علي.

المدير الفني: اليوناني تاكيس جونيس.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق وادي دجلة حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 17 نقطة.

المركز الثالث عشر: فريق وادي دجلة، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الزمالك حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق بتروجِيت 0/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/5 فريق الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/0 فريق القادسية الكويتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق مصر المقاصة 1/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/0 فريق النجوم، الدوري المصري الممتاز.

فريق إنبي 4/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/3 فريق طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

فريق سموحة 1/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/2 فريق المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز.

فريق القادسية الكويتي 1/1 فريق الزمالك، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الزمالك 0/1 فريق منية سمنود، كأس مصر.

فريق الزمالك 0/2 فريق الإنتاج الحربي، كأس مصر.

فريق الاتحاد السكندري 1/0 فريق الزمالك، كأس زايد للأندية الأبطال.

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