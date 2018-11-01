الاتحاد في اختبار صعب اليوم أمام الرائد بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع

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يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه فريق الرائد في مساء اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على الأراضي السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والرائد تحديداً في تمام الساعة 18:50 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والرائد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق مشاري القرني هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الرائد:

حراسة المرمى: عساف القرني.

خط الدفاع: عون السلولي / خالد السميري / ماثيو.

خط الوسط: عمر المزيعل / دي سوزا / كريم الأحمدي / تياغو / خورخي فالديفيا / روماريو.

خط الهجوم: ألكسندر بيزيتش.

المدير الفني: الكرواتي سلافين بيليتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق الاتحاد إضافة إلى فريق الرائد حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأخير: فريق الاتحاد، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير.

المركز الحادي عشر: فريق الرائد، يمتلك في رصيده 5 نقاط.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق الاتحاد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الهلال 1/2 فريق الاتحاد، كأس السوبر السعودي.

فريق الاتحاد 1/1 فريق الوصل الإماراتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الشباب 0/1 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 3/0 فريق القادسية، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق التعاون 3/5 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 2/2 فريق الوحدة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الوصل الإماراتي 0/0 فريق الاتحاد، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الفتح 0/2 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 1/1 فريق أُحد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الهلال 1/3 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم جميع مباريات فريق الاتحاد الهامة المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2018 في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق الاتحاد / فريق الأهلي، 25 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتحاد / فريق النصر، 21 ديسمبر 2018، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

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