تعرف على تشكيل الشباب المتوقع في مباراة اليوم أمام الوحدة بالدوري السعودي

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يستعد فريق الشباب لملاقاة مضيفه فريق الوحدة في مساء اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الشباب والوحدة تحديداً في تمام الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:25 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الشباب والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الشباب المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الوحدة:\

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: القميزي / فاليري / محمد سالم / غازي.

خط الوسط: عبدالله الخيبري / صوماليا / أنطونيو دي سوزا / وليد حزام / آرثر.

خط الهجوم: ناصر الشمراني.

المدير الفني:

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق الشباب إضافة إلى فريق الوحدة حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز السابع: فريق الشباب، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

المركز الرابع: فريق الوحدة، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق الشباب حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق الشباب 0/1 فريق الاتحاد، الجولة الأولى.

فريق الفيحاء 3/1 فريق الشباب، الجولة الثانية.

فريق الشباب 1/1 فريق الفتح، الجولة الثالثة.

فريق الرائد 1/1 فريق الشباب، الجولة الرابعة.

فريق التعاون 1/1 فريق الشباب، الجولة الخامسة.

فريق الشباب 1/0 فريق الهلال، الجولة السادسة.

فريق الشباب 1/2 فريق القادسية، الجولة السابعة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق الشباب الهامة المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2018 في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق النصر / فريق الشباب، 23 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق الشباب، 15 ديسمبر 2018، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

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