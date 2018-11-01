مانشستر سيتي في مهمة سهلة اليوم أمام فولهام..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

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يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه فريق فولهام في مساء اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وفولهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وفولهام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فولهام:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: دانيلو / فينسنت كومباني / نيكولاس أوتاميندي / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فابيان ديلف / إلكاي غوندوغان / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / ليروي ساني / جيسوس.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق مانشستر سيتي إضافة إلى فريق فولهام حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق مانشستر سيتي، يمتلك في رصيده 26 نقطة.

المركز الثامن عشر: فريق فولهام، يمتلك في رصيده 5 نقاط.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق مانشستر سيتي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق مانشستر سيتي 0/2 فريق تشيلسي، الدرع الخيرية الإنجليزية.

فريق أرسنال 2/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 1/6 فريق هدرسفيلد تاون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ولفرهامبتون 1/1 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 1/2 فريق نيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 0/3 فريق فولهام، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 2/1 فريق أولمبيك ليون الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

فرق كارديف سيتي 5/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أكسفورد يونايتد 3/0 فريق مانشستر سيتي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق مانشستر سيتي 0/2 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق هوفنهايم الألماني 2/1 فريق مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 0/5 فريق بيرنلي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق شاختار الأوكراني 3/0 فريق مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا.

فريق توتنهام هوتسبير 1/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق مانشستر سيتي الهامة المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2018 على مستوى جميع المسابقات:

فريق مانشستر سيتي / فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد 11 نوفمبر 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق وست هام يونايتد / فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، 24 نوفمبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا، 27 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق تشيلسي / فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، 8 ديسمبر 2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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