موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة 2/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والترجي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن ذهاب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية وخاصة عشاق كرة القدم العربية وأيضاً عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والترجي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والترجي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والترجي في هذه المباراة الهامة في ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

موعد مباراة الأهلي والترجي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباراة ذهاب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والترجي، سوف تكون مباراة الأهلي والترجي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وأخيراً سوف تكون مباراة الأهلي والترجي منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة عبر التردد الأرضي فقط، بينما سيكون المعلق المصري أشرف محمود هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والترجي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والترجي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة عدم استقبال أي هدف في شباكه، وذلك حتى تكون مهمة المارد الأحمر أسهل في مباراة الإياب.

ولا شك أن فريق الأهلي لا يرغب هذه المرة في تفويت فرصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، علماً بأن فريق الأهلي كان قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الماضي 2017، إلا أنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وبكل تأكيد تغيرت وضعية فريق الأهلي كثيراً في الوقت الحالي عما كان عليه حاله حينما وصل إلى الدور النهائي في العام الماضي، ولعل أبرز ما تغير في صفوف المارد الأحمر هو الجهاز الفني الذي بات الآن تحت قيادة فرنسية من خلال المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك خلفاً للمدير الفني حسام البدري الذي فشل في ترويض الكأس التاسعة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المستوى الفني لفريق الأهلي قد تراجع بشكل ملفت للغاية في الفترة القليلة الماضية على مستوى جميع المسابقات، وهو الأمر الذي يُثير القلق نوعاً ما بين جماهير القلعة الحمراء قبل الموعد المنتظر أمام فريق الترجي الرياضي.

ومن المؤكد أن جماهير القلعة الحمراء سوف تكون بمثابة الداعم الأول لفريق الأهلي أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي، وخاصة بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور حوالي 60 ألف مشجع في مدرجات ملعب برج العرب في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف يُعاني فريق الأهلي في هذه المباراة من أربع غيابات مؤثرة للغاية بسبب الإصابة، والتي تتمثل في غياب كلاً من النيجيري جونيور أجايي إضافة إلى الظهير الأيسر التونسي علي معلول وأيضاً صانع الألعاب الشاب ناصر ماهر وأخيراً اللاعب مؤمن زكريا.

ومن جانبه كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / إسلام محارب / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / وليد سليمان / ميدو جابر / أحمد حمدي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / ميدو جابر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق الترجي الرياضي عازماً هذه المرة على فك عقدة فريق الأهلي، والذي دائماً ما كان يتفوق عليه في السنوات الماضية على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مما جعل جماهير نادي الترجي الرياضي تتمنى دائماً عدم مواجهة المارد الأحمر في أي مناسبة على الإطلاق.

ولكن إصرار فريق الترجي الرياضي يبدو كبيراً للغاية هذه المرة من أجل التغلب على المارد الأحمر، وخاصة وأن مباراة الإياب سوف تُقام على الملعب الأولمبي في مدينة رادس على أرض دولة تونس، وهو الأمر الذي يمنح فريق الترجي الرياضي أفضلية كبيرة للغاية بالرغم من قدرة فريق الأهلي دائماً على الفوز على الأراضي التونسية.

ومن جانبه كشف التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية / رامي الجريدي / على الجمل.

خط الدفاع: سامح الدربالي / إيهاب المباركي / أيمن بن محمد / خليل شمام / حسين الربيع / على المشاني / شمس الدين الذوادي / محمد علي اليعقوبي / أيمن محمود.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / غيلان الشعلالي / محمد أمين المسكيني / سعد بقير / يوسف البلايلي / أنيس البدري / بلال الماجري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي / هيثم الجويني / آدم الرجايبي.

ومن المتوقع أن يقوم التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / محمد علي اليعقوبي / خليل شمام.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / غيلان الشعلالي / يوسف البلايلي / أنيس البدري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

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