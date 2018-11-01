ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة الخميس 1/11/2018 في الدوري المصري الممتاز

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ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة، حقق فريق الزمالك فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة الثانية والثلاثين، إضافة إلى إبراهيم حسن في الدقيقة الثالثة والأربعين، وأيضاً محمود علاء في الدقيقة الستين من ركلة جزاء، وأخيراً يوسف أوباما في الدقيقة الثالثة والستين.

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أما أهداف فريق وادي دجلة في المباراة فقد سجلها اللاعب إبراهيما نداي في الدقيقة الرابعة والعشرين والدقيقة الثمانين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الزمالك رصيده إلى 20 نقطة، فيما استقر رصيد فريق وادي دجلة عند 11 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق الزمالك الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة الشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق الزمالك الذي يبحث عن الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك حتى وإن كان ذلك بشكل مؤقت.

وفي الدقيقة الرابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الزمالك في المباراة، وذلك حينما سدد القائد يوسف أوباما كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط أجواء حماسية للغاية في مدرجات ملعب بتروسبورت.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير نجح فريق الزمالك في افتتاح التسجيل، وذلك حينما سجل له القائد يوسف أوباما الهدف الأول عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق وادي دجلة، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل حارماً أبناء القلعة البيضاء من التسجيل.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق وادي دجلة في المباراة فلم يتأخر كثيراً، بل جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة والعشرين حينما استغل اللاعب إبراهيما نداي ثغرة في خط دفاع فريق الزمالك، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه وادي دجلة وسط حالة من الصدمة من طرف جماهير القلعة البيضاء.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين كاد فريق الزمالك ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا كرة رائعة للغاية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد عبدالمنصف أبعدها بنجاح إلى الخارج محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

ولكن ذلك الوضع لم يستمر طويلاً وخاصة وأن فريق الزمالك قد نجح في تسجيل هدف التعادل بعدها بدقيقتين فقط لا غير، وذلك عبر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عقب استغلاله خطأ دفاعي فادح من جانب لاعبي فريق وادي دجلة لتعود المباراة من جديد إلى نقطة البداية.

ولم يكتفِ فريق الزمالك بذلك وحسب بل بحث عن التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين، نجح فريق الزمالك في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له اللاعب إبراهيم حسن الهدف الثاني، لينتهي بعدها الشوط الأول دون أن يشهد أي جديد على وقع تقدم فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الزمالك عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل حاول فريق وادي دجلة أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين كاد فريق الزمالك ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المدافع محمود علاء كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة أبقت على آمال أصحاب الأرض بعدما تصدت للكرة وسط حالة من الحسرة من جانب لاعبي فريق الزمالك.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير سنحت أمام فريق الزمالك فرصة مثالية للغاية من أجل حسم الأمور نهائياً، وذلك حينما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق الزمالك، ليتولى تنفيذها المدافع محمود علاء بنجاح محرزاً الهدف الثالث لمصلحة الفارس الأبيض في المباراة وسط فرحة من طرف جماهير القلعة البيضاء.

وفي الدقيقة الثالثة والستين قضى فريق الزمالك نهائياً على جميع آمال فريق وادي دجلة في المباراة، وهذه المرة حينما سجل له القائد يوسف أوباما الهدف الرابع وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي فريق وادي دجلة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين اشتعلت أجواء المباراة نوعاً ما من جديد، وهذه المرة حينما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق وادي دجلة إضافة إلى طرد المدافع محمد عبد الغني، ليتولى تنفيذها اللاعب إبراهيما نداي بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة فريقه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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