تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي، ضمن ذهاب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي الرياضي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / أحمد حمودي / وليد سليمان / ميدو جابر / أحمد حمدي.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / ميدو جابر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

وإليكم الآن قائمة فريق الترجي الرياضي التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية / رامي الجريدي / علي الجمل.

خط الدفاع: سامح الدربالي / إيهاب المباركي / أيمن بن محمد / خليل شمام / حسين الربيع / علي المشاني / شمس الدين الذوادي / محمد علي اليعقوبي / أيمن محمود.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / غيلان الشعلالي / محمد أمين المسكيني / سعد بقير / يوسف البلايلي / أنيس البدري / بلال الماجري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي / هيثم الجويني / آدم الرجايبي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الترجي الرياضي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / محمد علي اليعقوبي / خليل شمام.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / غيلان الشعلالي / يوسف البلايلي / أنيس البدري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدير الفني: التونسي معين الشعباني.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الترجي الرياضي حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني عشر: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الثامن: فريق الترجي الرياضي، يمتلك في رصيده 7 نقاط، الدوري التونسي.

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