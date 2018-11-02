الهلال في مهمة سهلة اليوم أمام القادسية بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الهلال المتوقع

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يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق القادسية في مساء اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والقادسية تحديداً في تمام الساعة 16:35 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:35 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والقادسية منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق القادسية:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / كارلوس إدواردو / سلمان الفرج.

خط الهجوم: أندري كاريو / سالم الدوسري / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق الهلال إضافة إلى فريق القادسية حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق الهلال، يملك في رصيده 18 نقطة.

المركز الرابع عشر: فريق القادسية، يملك في رصيده 4 نقاط فقط لا غير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الهلال حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الهلال 0/1 فريق الشباب العماني، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الهلال 1/2 فريق الاتحاد، كأس السوبر السعودي.

فريق الهلال 0/1 فريق الفيحاء، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الرائد 3/1 فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الهلال 1/3 فريق الباطن، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الفتح 3/2 فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الشباب العماني 1/0 فريق الهلال، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الشباب 1/0 فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الهلال 1/3 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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