موعد مباراة ليفربول وأرسنال بمشاركة “محمد صلاح” السبت 3/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وأرسنال، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق أرسنال في مساء يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وأرسنال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وأرسنال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وأرسنال في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

موعد مباراة ليفربول وأرسنال، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق أرسنال في مساء يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وأرسنال، سوف تكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وأرسنال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وأرسنال، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي رفقة فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي.

ولا شك أن هذه المباراة سوف تكون لها أهمية كبرى بالنسبة إلى فريق ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، وخاصة وأن فريق الريدز قد فشل في جميع الاختبارات القوية التي واجهها في الموسم الحالي باستثناء فوزه الصعب للغاية على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويُدرك فريق ليفربول جيداً أن أي تعثر له في هذه المباراة سواء من خلال التعرض إلى الخسارة أو حتى السقوط في فخ التعادل، سوف يعني مباشرة فقدانه صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز التي يشترك فيها حالياً بالتساوي مع فريق مانشستر سيتي الذي يتفوق فقط بفارق الأهداف.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق أرسنال قبل موعد هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق ليفربول، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق أرسنال لم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق منذ 12 مباراة على التوالي.

وعلى الرغم من سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق كريستال بالاس، إلا أن هذه المباراة أمام ضيفه فريق ليفربول سوف يكون لها حسابات أخرى تختلف عن أي مواجهة سابقة فاز بها.

ويعلم فريق أرسنال جيداً أن فوزه في هذه المباراة على حساب ضيفه فريق ليفربول، سوف يُعزز من تواجده في مقدمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى تأكيد قدرته على المنافسة على اللقب بكل قوة رفقة كبار كرة القدم الأندية الإنجليزية في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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