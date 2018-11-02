موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني السبت 3/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق بلد الوليد في مساء يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وبلد الوليد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق بلد الوليد في مساء يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، سوف تكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وبلد الوليد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بلد الوليد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات رفقة مدربه الجديد وهو الأرجنتيني سانتياغو سولاري مهاجم الفريق الملكي سابقاً.

ولا شك أن المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري قد نجح في إخراج فريق ريال مدريد نوعاً ما من كبوة النتائج السلبية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية من عمر الموسم الحالي رفقة الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد السابق.

وكانت بداية المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري مع الفريق الملكي موفقة للغاية في نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك بعد الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه المتواضع فريق مليلية بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وعلى الرغم من أن ذلك الانتصار قد جاء على حساب فريق متواضع للغاية مثل فريق مليلية، إلا أن ذلك الانتصار قد أخرج الفريق الملكي من سلسلة طويلة من النتائج السلبية على مستوى جميع المسابقات، والتي كان آخرها الخسارة القاسية التي تعرض لها فريق ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض على يد غريمه التقليدي فريق برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المؤكد أيضاً أن المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري يعلم جيداً أن الضمان الوحيد من أجل بقائه كمدرباً للفريق الملكي حتى نهاية الموسم الحالي على أقل تقدير، سوف يكون من خلال تحقيق الانتصارات دون سواها طوال الأسبوعين القادمين حتى تكون ثقة إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز كبيرة فيه للغاية.

ويعلم الفريق الملكي جيداً أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، بات أمراً في غاية الصعوبة نظراً لإتساع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة، وبالتالي فإن تركيز فريق ريال مدريد سوف يكون موجهاً نحو 3 جبهات أخرى لا رابع لها في الموسم الحالي، والتي تتمثل في مسابقة كأس العالم للأندية إضافة إلى مسابقة كأس ملك إسبانيا وأيضاً مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بلد الوليد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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