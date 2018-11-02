موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني السبت 3/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق رايو فاليكانو في مساء يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة ورايو فاليكانو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق رايو فاليكانو في مساء يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، ٍسوف تكون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة ورايو فاليكانو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق رايو فاليكانو في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن معنويات فريق برشلونة قد وصلت إلى مرحلة مرتفعة لا مثيل لها، ويأتي ذلك بعدما نجح الفريق الكتالوني أولاً في تخطي كل العقبات التي واجهته في الفترة الماضية في ظل غياب نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بداعي الإصابة.

أما الأمر الأهم فهو اقتراب عودة النجم ليونيل ميسي من جديد إلى الملاعب بعد تماثله إلى الشفاء بنسبة كبيرة للغاية عكس ما كان متوقعاً، وهو الأمر الذي اعتادت عليه الجماهير من طرف الأجهزة الطبية للأندية الإسبانية.

حيث أكد الجهاز الطبي لنادي برشلونة أن النجم ليونيل ميسي سوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع كاملة، إلا أن النجم ليونيل ميسي قد عاد من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني بعد 10 أيام فقط من إصابته، وبالتالي فإن ذلك سوف يجعل الجهاز الطبي لنادي برشلونة يحظى بالإشادة من كل مكان حول العالم.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته أمام مضيفه فريق رايو فاليكانو في مباراته المقبلة لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي يُحققها الفريق المدريدي الصغير طوال الفترة الماضية.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق برشلونة، أنه ينتظره في منتصف الأسبوع الحالي مباراة معقدة للغاية، وذلك حينما ينزل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق إنتر الإيطالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق رايو فاليكانو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

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