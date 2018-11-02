ملخص مباراة الأهلي والترجي الجمعة 2/11/2018 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

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ملخص مباراة الأهلي والترجي، حقق فريق الأهلي الفوز على حساب ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من وليد سليمان في الدقيقة الرابعة والثلاثين من ركلة جزاء والدقيقة السابعة والسبعين من ركلة جزاء أيضاً، إضافة إلى عمرو السولية في الدقيقة الثامنة والخمسين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق الترجي الرياضي في المباراة فقد سجله الجزائري يوسف البلايلي في الدقيقة الرابعة والستين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباراة ذهاب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / أحمد حمودي / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق الترجي الرياضي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / غيلان الشعلالي / يوسف البلايلي / أنيس البدري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدير الفني: التونسي معين الشعباني.

ملخص مباراة الأهلي والترجي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والترجي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر النهائي حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق الأهلي الذي يخوض مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة للغاية التي حضرت بكثافة في مدرجات ملعب برج العرب نظراً لأهمية المباراة.

ومع مرور الدقائق انحصر اللعب بشكل كبير في خط وسط الميدان، ولعل ما ساهم في ذلك هو التنظيم الدفاعي المحكم لكلاً من الطرفين سواء من جانب فريق الأهلي وأيضاً من جانب فريق الترجي الرياضي، مما جعل الفرص الخطيرة تغيب تماماً عن مرمى كلاً من الفريقين.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض ظهيره الأيمن المخضرم أحمد فتحي إلى إصابة عضلية لم تجعله قادراً على إكمال المباراة النهائية، مما دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الظهير الأيمن الشاب محمد هاني بدلاً منه.

وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين سنحت أمام فريق الأهلي فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم الجزائري مهدي عبيد له ركلة جزاء مشكوك في صحتها بنسبة كبيرة بالرغم من استعانته بحكم الفيديو المساعد، ليتولى تنفيذها اللاعب وليد سليمان بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة المارد الأحمر في المباراة وسط فرحة عارمة من طرف جماهير القلعة الحمراء.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والأربعين، كاد فريق الأهلي يُضيف هدفه الثاني في المباراة وذلك حينما سدد اللاعب أحمد حمودي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى معز بن شريفية أبعدها ببراعة كبيرة للغاية إلى الخارج مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها كاد فريق الترجي الرياضي ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد اللاعب غيلان الشعلالي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وأنقذت مرمى المارد الأحمر من أولى الأهداف، لينتهي بعدها الشوط الأول مباشرة على وقع تقدم فريق الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الأهلي والترجي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والترجي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل تسهيل مهمته قبل موعد مباراة الإياب، وفي مقابل ذلك حاول فريق الترجي الرياضي تعديل النتيجة بأي وسيلة ممكنة حتى تكون حظوظه كبيرة في الفوز باللقب الغالي على أرضه ووسط جماهيره الأسبوع المقبل.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين نجح فريق الأهلي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما استغل اللاعب عمرو السولية خطأ فادح من جانب مدافعي فريق الترجي الرياضي، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة المارد الأحمر وسط فرحة لا مثيل لها من طرف جماهير القلعة الحمراء في مدرجات ملعب برج العرب.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير كاد فريق الترجي الرياضي ينجح في تقليص الفارق، وذلك حينما نفذ المدافع المخضرم خليل شمام ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى محمد الشناوي تألق بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى الخارج بنجاح.

وفي الدقيقة الرابعة والستين اشتعلت أجواء المباراة من جديد، وذلك حينما احتسب الحكم الجزائري مهدي عبيد ركلة جزاء لمصلحة فريق الترجي الرياضي، ليتولى تنفيذها اللاعب الجزائري يوسف البلايلي بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة أبناء الدم والذهب وسط حالة من الصدمة نوعا ما من جانب أصحاب الأرض.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حاول المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب ميدو جابر بدلاً من اللاعب أحمد حمودي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والسبعين، سنحت أمام فريق الأهلي فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الثالث في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم الجزائري مهدي عبيد ركلة جزاء أخرى لمصلحة المارد الأحمر، ليتولى تنفيذها اللاعب وليد سليمان بنجاح محرزاً ثالث أهداف فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين كاد فريق الأهلي يُضيف هدفه الرابع في المباراة، وهذه المرة حينما نفذ اللاعب وليد سليمان ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، إلا أن العارضة تصدت للكرة وأبقت نوعاً ما على آمال فريق الترجي الرياضي في مباراة الإياب.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وبذلك تبقى كافة الاحتمالات واردة في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على الملعب الأولمبي في مدينة رادس.

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