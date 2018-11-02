موعد مباراة النصر والأهليِ في الدوري السعودي السبت 3/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة النصر والأهلي، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الأهلي في مساء يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والأهلي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من النصر والأهلي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والأهلي

موعد مباراة النصر والأهلي، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الأهلي في مساء يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والأهلي تحديداً في تمام الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والأهلي، سوف تكون مباراة النصر والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والأهلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة النصر والأهلي، يدخل فريق النصر غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق الأهلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد مجدداً بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي التي خطفها منه مؤقتاً فريق الهلال.

ولا شك أن فريق النصر يعلم جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال من أجل التعثر مرة أخرى مثلما كان حاله في الجولة الماضية، علماً بأن فوز فريق النصر في قمة هذه الجولة سوف يجعله يتصدر جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بصفة مؤقتة.

ويأتي ذلك نظراً لأن فريق الهلال لا تزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في منتصف الأسبوع الحالي أمام مضيفه فريق الاتفاق، وهو ما يعني أن فريق النصر لن يحتفظ بصدارة الترتيب سوى أيام قليلة فقط لا غير.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني كارينيو المدير الفني لفريق النصر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عبد الله مادو.

خط الوسط: دوس سانتوس / عوض خميس / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: حمد الله.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مماثلاً بالنسبة إلى فريق الأهلي، وخاصة في ظل رغبة الأخير في المنافسة أيضاً بكل قوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، علماً بأن فوز فريق الأهلي في هذه المباراة سوف يضمن له تشديد الخناق بصورة كبيرة على كلاً من فريق الهلال إضافة إلى فريق النصر.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبدالله / محمد آل فتيل / باولو دياز / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: سوزا / نوح الموسى / عبد الله السعيد / خورادو.

خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

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