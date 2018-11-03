مدرب الترجي: الأهلي فاز بالتحكيم والرد في رادس !

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قام التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي بالتعليق في مساء يوم أمس الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2018 على الخسارة التي تعرض لها فريقه، والتي جاءت على يد مضيفه فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباراة ذهاب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مباشرة، أكد المدير الفني التونسي معين الشعباني أن التحكيم ساعد فريق الأهلي على الفوز بمباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بشكل واضح.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني التونسي معين الشعباني إلى أن الحكم الجزائري مهدي عبيد تعمد احتساب ركلتي جزاء لمصلحة فريق الأهلي، وذلك على الرغم من أن تقنية حكم الفيديو المساعد أثبتت عدم صحة أياً منهما.

كما شدد أيضاً المدير الفني التونسي معين الشعباني في تصريحاته على أن البطاقات الصفراء التي حصل عليها لاعبي فريق الترجي الرياضي لم تكن مستحقة على الإطلاق، وإنما كان ذلك مقصوداً من حكم المباراة حتى يتم إيقاف بعض لاعبي فريق الترجي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وفي ختام تصريحاته أكد المدير الفني التونسي معين الشعباني أن الاستقبال الذي حظي به فريق الترجي الرياضي لا يليق على الإطلاق بقيمة جمهورية مصر العربية، مشدداً في الوقت ذاته على أن رد فريق الترجي الرياضي سوف يكون في مباراة الإياب على ملعب رادس.

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