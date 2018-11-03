تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وأرسنال في مباراة اليوم

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق أرسنال حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 26 نقطة.

المركز الرابع: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 22 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق ليفربول حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق ليفربول 0/4 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كريستال بالاس 2/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 0/1 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليستر سيتي 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق توتنهام هوتسبير 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/3 فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/3 فريق ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/1 فريق تشيلسي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي 1/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نابولي الإيطالي 0/1 فريق ليفربول، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق هدرسفيلد تاون 1/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 0/4 فريق النجم الأحمر الصربي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 1/4 فريق كارديف سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

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