ريال مدريد في اختبار صعب اليوم أمام بلد الوليد..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق بلد الوليد، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بلد الوليد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق بلد الوليد حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز التاسع: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

المركز السادس: فريق بلد الوليد، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ريال مدريد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ريال مدريد 4/2 فريق أتلتيكو مدريد، كأس السوبر الأوروبي.

فريق ريال مدريد 0/2 فريق خيتافي، الدوري الإسباني.

فريق جيرونا 4/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 1/4 فريق ليغانيس، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيك بيلباو 1/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/3 فريق روما الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال مدريد 0/1 فريق إسبانيول، الدوري الإسباني.

فريق إشبيلية 0/3 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/0 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق سيسكا موسكو الروسي 0/1 فريق ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فريق ديبورتيفو ألافيس 0/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 2/1 فريق ليفانتي، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 1/2 فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة 1/5 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق مليلية 4/0 فريق ريال مدريد، كأس ملك إسبانيا.

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