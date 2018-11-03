تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من النصر والأهلي في مباراة اليوم بالدوري السعودي

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يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق النصر ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والأهلي تحديداً في تمام الساعة 17:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 18:55 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة النصر والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عبد الله مادو.

خط الوسط: دوس سانتوس / عوض خميس / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: حمد الله.

المدير الفني: الأوروغوياني كارينيو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبدالله / محمد آل فتيل / باولو دياز / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: سوزا / نوح الموسى / عبد الله السعيد / خورادو.

خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

المدير الفني: الأرجنتيني بابلو جويدي.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق النصر إضافة إلى فريق الأهلي حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 7 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق النصر، يمتلك في رصيده 19 نقطة.

المركز الثالث: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق النصر حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الجزيرة الإماراتي 2/1 فريق النصر، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق أُحد 2/1 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 1/2 فريق الفيصلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق القادسية 3/0 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 0/1 فريق التعاون، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 1/4 فريق الجزيرة الإماراتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق النصر 1/5 فريق الحزم، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الباطن 2/0 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الفيحاء 1/1 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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