برشلونة في مهمة سهلة اليوم أمام رايو فاليكانو..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق رايو فاليكانو في مساء اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سوف يكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق رايو فاليكانو:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق رايو فاليكانو حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 21 نقطة.

المركز التاسع عشر: فريق رايو فاليكانو، يمتلك في رصيده 6 نقاط فقط لا غير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق برشلونة حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق برشلونة 1/2 فريق إشبيلية، كأس السوبر الإسباني.

فريق برشلونة 0/3 فريق ديبورتيفو ألافيس، الدوري الإسباني.

فريق بلد الوليد 1/0 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 2/8 فريق هويسكا، الدوري الإسباني.

فريق ريال سوسيداد 2/1 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 0/4 فريق أيندهوفن الهولندي، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة 2/2 فريق جيرونا، الدوري الإسباني.

فريق ليغانيس 1/2 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 1/1 فريق أتلتيك بيلباو، الدوري الإسباني.

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي 4/2 فريق برشلونة، دوري أبطال أوروبا.

فريق فالنسيا 1/1 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 2/4 فريق إشبيلية، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 0/2 فريق إنتر الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة 1/5 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق كوُلتورال ليونيسا 1/0 فريق برشلونة، كأس ملك إسبانيا.

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