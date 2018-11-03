أزمة كبيرة أمام كارتيرون قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي !

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تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 صدمة كبيرة للغاية، وذلك قبل موعد مباراة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في يوم الجمعة القادم.

ويأتي ذلك بعدما أكدت الفحوصات الطبية اليوم السبت، تعرض الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي إلى تمزق في العضلة الأمامية، علماً بأن هذه الإصابة كان قد تعرض لها في مساء يوم أمس الجمعة، وذلك في المباراة التي فاز بها فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق الترجي الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وبناءً على نتائج هذه الفحوصات لن يكون اللاعب المخضرم أحمد فتحي حاضراً في مباراة الإياب بصفة رسمية، وهو ما يعني بالتالي أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون سوف يكون مضطراً لإشراك الظهير الأيمن الشاب محمد هاني منذ الوهلة الأولى في المباراة.

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