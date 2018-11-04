تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون

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يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه فريق ساوثهامبتون في مساء اليوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق مانشستر سيتي إضافة إلى فريق ساوثهامبتون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق مانشستر سيتي، يمتلك في رصيده 26 نقطة.

المركز السادس عشر: فريق ساوثهامبتون، يمتلك في رصيده 7 نقاط فقط لا غير.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق مانشستر سيتي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق مانشستر سيتي 0/2 فريق تشيلسي، الدرع الخيرية الإنجليزية.

فريق أرسنال 2/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 1/6 فريق هدرسفيلد تاون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ولفرهامبتون 1/1 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 1/2 فريق نيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 0/3 فريق فولهام، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 1/2 فريق أولمبيك ليون الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

فريق كارديف سيتي 5/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أكسفورد يونايتد 3/0 فريق مانشستر سيتي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق مانشستر سيتي 0/2 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق هوفنهايم الألماني 2/1 فريق مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 0/5 فريق بيرنلي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق شاختار الأوكراني 3/0 فريق مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا.

فريق توتنهام هوتسبير 1/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر سيتي 0/2 فريق فولهام، كأس الرابطة الإنجليزية.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق مانشستر سيتي الهامة المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2018 على مستوى جميع المسابقات:

فريق مانشستر سيتي / فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد 11 نوفمبر 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق وست هام يونايتد / فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، 24 نوفمبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا، 27 نوفمبر 2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق تشيلسي / فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، 8 ديسمبر 2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر سيتي / فريق إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، 15 ديسمبر 2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

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