الأهلي يحسم الجدل بخصوص إمكانية إيقاف وليد أزارو من طرف الإتحاد الأفريقي

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حسم النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018 كل الجدل القائم بخصوص إمكانية إيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها نادي الترجي الرياضي التونسي في حق اللاعب بناءً على ما صدر منه في مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الأحد، أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي، أن كل الأنباء التي تحدثت عن إيقاف المهاجم المغربي وليد أزارو هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن النادي الأهلي لم يتلقِ حتى هذه اللحظة أي خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص توقيع أي عقوبات على المهاجم المغربي وليد أزارو.

كما شدد أيضاً الكابتن محمد يوسف في تصريحاته على أن العلاقة بين الشعب المصري وبين الشعب التونسي جيدة جداً، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي الأهلي ليس له أي علاقة على الإطلاق بالقرارات التي اتخذها الاتحاد التونسي لكرة القدم بعد مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز فيها فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق الترجي الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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