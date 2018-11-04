تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس

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يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق كريستال بالاس في مساء اليوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كريستال بالاس:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / ويليان / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق كريستال بالاس حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

المركز الرابع عشر: فريق كريستال بالاس، يمتلك في رصيده 8 نقاط فقط لا غير.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق تشيلسي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق مانشستر سيتي 0/2 فريق تشيلسي، الدرع الخيرية الإنجليزية.

فريق هدرسفيلد تاون 3/0 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 2/3 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نيوكاسل يونايتد 2/1 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 0/2 فريق بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 1/4 فريق كارديف سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق باوك اليوناني 1/0 فريق تشيلسي، الدوري الأوروبي.

فريق وست هام يونايتد 0/0 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/1 فريق تشيلسي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي 1/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 0/1 فريق فيدي المجري، الدوري الأوروبي.

فريق ساوثهامبتون 3/0 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 2/2 فريق مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 1/3 فريق باتي بوريسوف البيلاروسي، الدوري الأوروبي.

فريق بيرنلي 4/0 فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 2/3 فريق ديربي كاونتي، كأس الرابطة الإنجليزية.

وأخيراً سوف نستعرض الآن جميع مباريات فريق تشيلسي الهامة المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2018 على مستوى جميع المسابقات:

فريق تشيلسي / فريق إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد 11 نوفمبر 2018، الساعة 16:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز، 24 نوفمبر 2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق تشيلسي / فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، 8 ديسمبر 2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق واتفورد / فريق تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز، 26 ديسمبر 2018، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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