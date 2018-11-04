ميلان في اختبار صعب اليوم أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي..تعرف على تشكيل ميلان المتوقع

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يستعد فريق ميلان لملاقاة مضيفه فريق أودينيزي في مساء اليوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018 على ملعب داسيا أرينا في مدينة أوديني على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وأودينيزي تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ميلان وأودينيزي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أودينيزي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ماتيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق ميلان إضافة إلى فريق أودينيزي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الرابع: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

المركز السادس عشر: فريق أودينيزي، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق ميلان حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق نابولي 2/3 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان 1/2 فريق روما، الدوري الإيطالي.

فريق كالياري 1/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق دوديلانج من لوكسمبورج 1/0 فريق ميلان، الدوري الأوروبي.

فريق ميلان 2/2 فريق أتالانتَا، الدوري الإيطالي.

فريق إمبولي 1/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ساسولو 4/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان 1/3 فريق أولمبياكوس اليوناني، الدوري الأوروبي.

فريق ميلان 1/3 فريق كييفو فيرونا، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 0/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان 2/1 فريق ريال بيتيس الإسباني، الدوري الأوروبي.

فريق ميلان 2/3 فريق سامبدوريا، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان 1/2 فريق جنوى، الدوري الإيطالي.

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