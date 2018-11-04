موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري الإثنين 5/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وحرس الحدود في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود، سوف تكون مباراة الزمالك وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك وحرس الحدود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الزمالك وحرس الحدود والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق الزمالك قد تطور مستواه الفني بشكل ملحوظ للغاية عما كان عليه الحال في مطلع الموسم الحالي، ولعل أبرز دليل على ذلك هي سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها الفارس الأبيض طوال الفترة الماضية، مما جعله بالتالي يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مستغلاً انشغال غريمه التقليدي فريق الأهلي بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولم تقتصر نجاحات فريق الزمالك عند ذلك الحد فحسب، حيث نجح فريق الزمالك أيضاً في الوصول إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس مصر، كما بات أيضاً على مشارف بلوغ الدور ذاته في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق الزمالك يسير في الطريق الصحيح في الموسم الحالي رفقة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، والذي يبدو عازماً بدوره على إهداء جماهير القلعة البيضاء الألقاب في نهاية الموسم بعكس ما كانت تسير عليه الأمور في المواسم الماضية رفقة العديد من المدربين الذين مروا على فريق الزمالك.

ويُدرك فريق الزمالك جيداً أن ضغط المباريات سوف يزداد عليه بشكل كبير للغاية انطلاقاً من شهر نوفمبر الحالي، وخاصة وأن الفارس الأبيض سوف يبدأ مشواره في الأدوار التمهيدية الأولى المؤهلة إلى مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 / 2019.

ويأتي ضغط المباريات نظراً لقيام الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بتغيير نظام كلاً من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي انطلاقاً من النسخة القادمة، وذلك من خلال انطلاقة المسابقتين في شهر نوفمبر على أن يتم الانتهاء منهما معاً في شهر مايو من العام القادم 2019.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم كاسونجو كابونجو.

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