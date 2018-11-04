ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون الأحد 4/11/2018 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق ساوثهامبتون بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2018 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من المدافع الهولندي ويسلي هوت بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة، إضافة إلى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة الثانية عشر، وأيضاً الإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة الثامنة عشر، وأيضاً الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول والدقيقة السابعة والستين، وأخيراً الألماني ليروي ساني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق ساوثهامبتون في المباراة فقد سجله الإنجليزي داني إنجز في الدقيقة الثلاثين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة، فيما استقر رصيد فريق ساوثهامبتون عند 7 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق مانشستر سيتي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب مثلما اعتاد دائماً مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وفي مقابل ذلك تراجع فريق ساوثهامبتون بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

وفي الدقيقة السادسة نجح فريق مانشستر سيتي في ترجمة سيطرته الكاملة على المباراة، وذلك حينما سجل له المدافع الهولندي ويسلي هوت بالخطأ في مرماه الهدف الأول وسط فرحة كبيرة من جانب أصحاب الأرض وخاصة من طرف المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ولم يكتفِ فريق مانشستر سيتي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الثانية عشر تحقق له ما أراد وهذه المرة حينما سجل له النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الثاني وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي فريق ساوثهامبتون.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير كاد فريق مانشستر سيتي يُضيف ثالث أهدافه في المباراة، وذلك حينما انفرد النجم سيرجيو أجويرو بحارس مرمى فريق ساوثهامبتون، إلا أن الأخير تألق هذه المرة وتصدى للكرة مبقياً على آمال فريقه نوعاً ما في المباراة.

ولكن إصرار فريق مانشستر سيتي على توسيع فارق الأهداف كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الثامنة عشر نجح فريق مانشستر سيتي في مسعاه، وهذه المرة حينما سجل له النجم الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الثالث وسط حالة من الصمت الرهيب من جانب الإنجليزي مارك هيوز مدرب فريق ساوثهامبتون.

وفي الدقيقة الثلاثين سنحت أمام فريق ساوثهامبتون فرصة مثالية للغاية من أجل إشعال أجواء المباراة نوعاً ما من جديد، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها المهاجم الإنجليزي داني إنجز بنجاح محرزاً أولى أهداف فريقه في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها تمكن فريق مانشستر سيتي من تسجيل هدفه الرابع في المباراة والذي جاء هذه المرة عبر الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، لينتهي بعدها الشوط الأول مباشرة دون جديد على وقع تقدم عريض لمصلحة أصحاب الأرض.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة، وفي مقابل ذلك حاول فريق ساوثهامبتون عدم استقبال أي أهداف أخرى في مرماه من أجل تفادي الخروج بنتيجة كارثية من المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد فريق ساوثهامبتون ينجح في تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما انفرد المهاجم الِإيرلندي شاي لونغ بحارس المرمى البرازيلي إِيدرسون مورايس، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة الثانية والستين عادت المحاولات الخطيرة من جديد لفريق مانشستر سيتي، وهذه المرة حينما سدد الألماني ليروي ساني كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس مرمى فريق ساوثهامبتون تصدى للكرة وحرم أصحاب الأرض من خامس الأهداف.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل هدفه الخامس في المباراة، وذلك عبر النجم رحيم ستيرلينغ الذي لم يجد أي صعوبة على الإطلاق من أجل اختراق الخطوط الخلفية لفريق ساوثهامبتون.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها اختتم فريق مانشستر سيتي أهدافه في المباراة، وذلك بعدما سجل له الألماني ليروي ساني الهدف السادس والأخير لفريقه في المباراة، وهو الانتصار الذي جعله ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

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