تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام حرس الحدود بالدوري المصري

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق حرس الحدود ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم غداً الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2018، وذلك على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

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وقد جاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / أيمن حفني.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد / حميد أحداد.

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