تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام حرس الحدود

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق حرس الحدود، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق خالد كامل هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الزمالك وحرس الحدود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق محمد الشاذلي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / محمود عبد المنعم كهربا / محمد عنتر / محمد إبراهيم / أيمن حفني / إبراهيم حسن / عبد الله جمعة / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق حرس الحدود حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 20 نقطة.

المركز السابع عشر: فريق حرس الحدود، يمتلك في رصيده 9 نقاط فقط لا غير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الزمالك حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق بتروجيِت 0/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/5 فريق الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/0 فريق القادسية الكويتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق مصر المقاصة 1/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/0 فريق النجوم، الدوري المصري الممتاز.

فريق إنبي 4/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/3 فريق طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

فريق سموحة 1/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/2 فريق المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز.

فريق القادسية الكويتي 1/1 فريق الزمالك، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الزمالك 0/1 فريق منية سمنود، كأس مصر.

فريق الزمالك 0/2 فريق الإنتاج الحربي، كأس مصر.

فريق الاتحاد السكندري 1/0 فريق الزمالك، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق وادي دجلة 4/2 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

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